Осуществить превращение Na - больше Na2O - больше NaOH - больше Na Ce
Химия
Осуществить превращение Na - больше Na2O - больше NaOH - больше Na Ce
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4Na + O2=2Na2O 2) Na2O+H2O=2NaOH 3) 4NaOH=(Электролиз расплава) = 4Na + O2 + 2H2O
Гость:
1) 4Na + O2 = 2Na2O 2) Na2O+H2O=2NaOH
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