На якій відстані від збиральної лінзи фокусною відстанню 20 см утворюеться зображення предмета , якщо сам предмет знаходиться на відстані 15 см.

Гость: Гость:

1.Опять же все с помощью формулы тонкой линзы. Сначала найдем(для удобства) оптическую силу линзы через фокусное расстояние(напоминаю,что эти величины обратно пропорциональны): [latex]D=\frac{1}{F}=\frac{1}{0,2}=5[/latex]дптр 2. Теперь из формулы тонкой линзы,выведем величину f: [latex]D=\frac{1}{d}+\frac{1}{f}\\\frac{1}{f}=D-\frac{1}{d}\\\frac{1}{f}=\frac{Dd-1}{d}\\f=\frac{d}{Dd-1}=\frac{0,15}{5\cdot{0,15}-1}=0,6[/latex] м или 60 см