Составьте уравнение реакции Si- больше SiO2 - больше Na2SiO3 - больше H2SiO3 - больше SiO2 - больше Si Рассчитайте потерю кремня (%) в ходе преврышений, если начальная и конечная массы кремня равны 5,6 г и 4,2г , соответст...
Химия
Составьте уравнение реакции Si- больше SiO2 - больше Na2SiO3 - больше H2SiO3 - больше SiO2 - больше Si Рассчитайте потерю кремня (%) в ходе преврышений, если начальная и конечная массы кремня равны 5,6 г и 4,2г , соответственно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Si+O2=SiO2 2)SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O 3)Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3 4)H2SiO3=H2O+SiO2 5)SiO2+2C=2CO+Si Потеря 25%
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