Составьте уравнение реакции Si- больше SiO2 - больше Na2SiO3 - больше H2SiO3 - больше SiO2 - больше Si Рассчитайте потерю кремня (%) в ходе преврышений, если начальная и конечная массы кремня равны 5,6 г и 4,2г , соответст...

Химия

Составьте уравнение реакции Si- больше SiO2 - больше Na2SiO3 - больше H2SiO3 - больше SiO2 - больше Si Рассчитайте потерю кремня (%) в ходе преврышений, если начальная и конечная массы кремня равны 5,6 г и 4,2г , соответственно.

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