Изменения в деятельности Боярской думы в 17 веке. До смуты при первых Романовых
Обществознание
Изменения в деятельности Боярской думы в 17 веке. До смуты при первых Романовых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Боярская дума стесняла власть царя, то земский собор, помогая думе, сдерживал ее самое, служил ей противовесом. Это известие свидетельствует и о развитии хлебопашества до Смуты, и о недостатке хлебного сбыта,и о падении земледелия в Смуту. Разумеется, время вносило свои коррективы в состав знати.Опричнина и Смута подкосили потомство удельных княжат. При Романовых Избрание первого Романова стали выдавать за проявление божественной воли. Боярская дума.В годы Смуты,и в начале правления царя Михаила центральная власть остро нуждалась в поддержке.
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