Знайти фокусну відстань і оптичну силу збиральної лінзи. Якщо зображення предмета розташованого на відстані 30 см від лінзи одержаної по другу сторону лінзи на такій самій відстані.

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Формула тонкой линзы: [latex]\frac{1}{F}=\frac{1}{d}+\frac{1}{f}[/latex] или [latex]D=\frac{1}{d}+\frac{1}{f} [/latex] 1. Сначала проще найти оптическую силу линзы,зная,что по условиям задачи: d=f=30 см или 0,3 м, которые подставив в формулу тонкой линзы, получим: [latex]D=\frac{1}{0,3}+\frac{1}{0,3}=6,67[/latex]дптр(диоптрий,значит) 2. Зная,что фокусное расстояние обратно пропорционально силе линзы,тогда: [latex]F=\frac{1}{D}=\frac{1}{7}=0,15[/latex]м или 15 см