Знайти фокусну відстань і оптичну силу збиральної лінзи. Якщо зображення предмета розташованого на відстані 30 см від лінзи одержаної по другу сторону лінзи на такій самій відстані.
Физика
Знайти фокусну відстань і оптичну силу збиральної лінзи. Якщо зображення предмета розташованого на відстані 30 см від лінзи одержаної по другу сторону лінзи на такій самій відстані.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула тонкой линзы: [latex]\frac{1}{F}=\frac{1}{d}+\frac{1}{f}[/latex] или [latex]D=\frac{1}{d}+\frac{1}{f} [/latex] 1. Сначала проще найти оптическую силу линзы,зная,что по условиям задачи: d=f=30 см или 0,3 м, которые подставив в формулу тонкой линзы, получим: [latex]D=\frac{1}{0,3}+\frac{1}{0,3}=6,67[/latex]дптр(диоптрий,значит) 2. Зная,что фокусное расстояние обратно пропорционально силе линзы,тогда: [latex]F=\frac{1}{D}=\frac{1}{7}=0,15[/latex]м или 15 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
.От села до города 170км.Из села выехал мотоциклист со скоростю 42 км\ч.Через час навстречу ему из города в село выехал велосипедист,который двигал...
Химия
Составьте уравнение реакции Si-> SiO2 -> Na2SiO3 -> H2SiO3 -> SiO2 ->Si Рассчитайте потерю кремня (%) в ходе преврышений, если начальная и конечна...
Физика
На якій відстані від збиральної лінзи фокусною відстанню 20 см утворюеться зображення предмета , якщо сам предмет знаходиться на відстані 15 см.
Обществознание