разберите химическую реакцию методом электронного баланса:TiCl4+Mg=Ti+MgCl2

Химия
разберите химическую реакцию методом электронного баланса:TiCl4+Mg=Ti+MgCl2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2 Ti(+4)+4e=Ti(0)  |1               титан восстановился Mg(0)-2e=Mg(+2)|2               магний окислился
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