Чем по строению и свойствам отличаются кристаллические решетки металлов от ионных и атомных
Химия
Чем по строению и свойствам отличаются кристаллические решетки металлов от ионных и атомных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)металлическая решетка:в узлах находятся катионы и атомы металлов,между которыми движутся электроны. пример веществ:металлы,сплавы.свойства веществ: твердые(кроме ртути),проводят электрический ток,пластичны в основном. 2)атомная:в узлах отдельные атомы,тип связи ковалентная: а)неполярная(алмаз,Si,B,Ge) б)полярная SiO2,SiC свойства твердые,тугоплавкие,нерастворимы в воде,диэлектрики(полупроводники) 3)ионная в узлах ионы,примеры веществ соли металлов и аммония,оксиды металлов,основания. свойства:твердые тугоплавкие,проводят электрический ток в расплавах или растворах
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