Рассчитайте объём воздуха(содержание кислорода 21%) необходимого для сжигания 10 л метана и 50 л пропана
Химия
Рассчитайте объём воздуха(содержание кислорода 21%) необходимого для сжигания 10 л метана и 50 л пропана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4+2O2=CO2+2H2O пишем пропорцию 10/1=x/2 x=20 литрам кислорода на метан воздуха 95,24 литра C3H8+5O2=3CO2+4H2O пишем пропорцию 50/1=х/5 х=250 - кислорода 1190,47 - литров воздуха Всего воздуха - 1285,71 литра
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