Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями. Термины 1) ассамблея 2) Сенат 3) кунсткамера 4) Синод Определения А) высший орган по делам законодательства и управления при императоре Б) первое в России в...

Обществознание

Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями. Термины 1) ассамблея 2) Сенат 3) кунсткамера 4) Синод Определения А) высший орган по делам законодательства и управления при императоре Б) первое в России высшее учебное заведение В) коллегия,ведавшая церковным управлением Г) первый в России естественно-исторический музей Д) общественное собрание для отдыха, развлечений.

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