Решить систему уравнений: 1) {х²+у²=58 {ху=21 2) {х²+у²=41 {ху=20 Очень надо не понимаю как решать, пожалуйста решите, сскоро конт\раб надо понять!!
Алгебра
Решить систему уравнений: 1) {х²+у²=58 {ху=21 2) {х²+у²=41 {ху=20 Очень надо не понимаю как решать, пожалуйста решите, сскоро конт\раб надо понять!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=7 y=3 здесь тупо подбором т.к только произведение чисел 7 и 3 дает 21 2) х=5 y=4 также, только 5 и 4 при умножении дают 20 тут элементарно надо только потренироваться
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