Один катет прямоугольного треугольника на 7см больше другого,а гипотенуза равна 13см.Найдите катеты этого треугольника.

Гость: Гость:

один катет х,другой х+7 по т.Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов 169=х^2+(x+7)^2 x^2+x^2+14x+49=169 2x^2+14x-120=0 x^2+7x-60=0 D=49+240=289 X=5 X=-12 катет не может быть отрицательным,значит один катет 5,а другой 5+7=12