Один катет прямоугольного треугольника на 7см больше другого,а гипотенуза равна 13см.Найдите катеты этого треугольника.
Алгебра
Один катет прямоугольного треугольника на 7см больше другого,а гипотенуза равна 13см.Найдите катеты этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один катет х,другой х+7 по т.Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов 169=х^2+(x+7)^2 x^2+x^2+14x+49=169 2x^2+14x-120=0 x^2+7x-60=0 D=49+240=289 X=5 X=-12 катет не может быть отрицательным,значит один катет 5,а другой 5+7=12
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