самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?
Українська література
самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это могло произойти только в одном случае самолет сел на Северном полюсе.
Гость:
пункт остановки был север истинный,поэтому самолёт полетев в туу же стороу,летел на юг
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