самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?

Українська література

самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?

Автор: Гость