С трех лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов со* брали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?
Математика
С трех лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов со* брали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с каждого луга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть с первых двух лугов собрали х т сена, то с третьего луга - (1,1+х) х+х+(1,1+х)=19,7 3х=18,6 х=6,2 2) 6,2+1,1=7,3 Ответ:6,2т;6,2т;7,3т
Гость:
19,7-1,1=18,6 т 18,6:3=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга значит: с первого луга 6,2т,со второго луга 6,2т,а с третого луга 7,3 т сена собрали. или х+х+х+1,1=19,7 3х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга. Удачи!
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