Почему сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, в которой измеряют ток? Что произойдёт, если амперметр включить параллельно потребителю?
Физика
Почему сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, в которой измеряют ток? Что произойдёт, если амперметр включить параллельно потребителю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, в которой измеряют ток- чтобы не влиять на значение основной величины силы тока---если амперметр включить параллельно потребителю --амперметр выйдет из строя-- сгорит при коротком замыкании
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