Почему сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, в которой измеряют ток? Что произойдёт, если амперметр включить параллельно потребителю?

Гость: Гость:

сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, в которой измеряют ток- чтобы не влиять на значение основной величины силы тока---если амперметр включить параллельно потребителю --амперметр выйдет из строя-- сгорит при коротком замыкании