Осуществите превращение! Zn - оксид цинка (II) - Zn(OH)2 - оксид цинка (II)
Химия
Осуществите превращение! Zn - оксид цинка (II) - Zn(OH)2 - оксид цинка (II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn + O2 = 2ZnO ZnO + H2O = Zn(OH)2 Zn(OH)2 = ZnO + H2O
Гость:
2Zn+O2=2ZnO(НАГРЕВАНИЕ) Zn(OH)2=ZnO+H2O(t)
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