Осуществите превращение! Zn - оксид цинка (II) - Zn(OH)2 - оксид цинка (II)

Химия
Осуществите превращение! Zn - оксид цинка (II) - Zn(OH)2 - оксид цинка (II)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn + O2 = 2ZnO ZnO +  H2O = Zn(OH)2  Zn(OH)2 = ZnO + H2O
Гость:
2Zn+O2=2ZnO(НАГРЕВАНИЕ)   Zn(OH)2=ZnO+H2O(t) 
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