анализ стихотворения  некрасова  о письма женщины нам милой 

Гость: Гость:

в общем в стихотворении 118 слов. состоит стихотворение из двух строф размер стихотворения: четырёхстопный ямб стопа стихотворения: двухсложная с ударением на 2-м слоге первая строфа ==> 16 строк. многостишие. Рифмующиеся слова: милой - числа - унылой - зла страсти - вы - власти - увы посланья - потом - наказанья - числом ленивой - пустой - ревнивой - тоской. вторая строфа ==> 10 строк. десятистишие. Рифмующиеся слова: много - берегу - строго - могу доказало - мало - детей - милы - могилы - моей.