анализ стихотворения  некрасова  о письма женщины нам милой 

Литература
анализ стихотворения  некрасова  о письма женщины нам милой 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в общем в стихотворении 118 слов.  состоит стихотворение из двух строф размер стихотворения: четырёхстопный ямб  стопа стихотворения: двухсложная с ударением на 2-м слоге первая строфа ==> 16 строк. многостишие.  Рифмующиеся слова: милой - числа - унылой - зла  страсти - вы - власти - увы  посланья - потом - наказанья - числом  ленивой - пустой - ревнивой - тоской.  вторая строфа ==> 10 строк. десятистишие.  Рифмующиеся слова: много - берегу - строго - могу  доказало - мало - детей - милы - могилы - моей. 
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