Определите атмосферное давление у подножия холма высотой 60 м,если на его вершине барометр показал давление 758 мм.
Українська література
Определите атмосферное давление у подножия холма высотой 60 м,если на его вершине барометр показал давление 758 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при подъеме на 10, 5 метров а.д. понижается на 1 мм рт.ст..значит: 1) 60 делим на 10, 5 =6 округленно - это разница в давлении; 2) у подножия давление выше 758+6= 764 (примерно) мм рт. ст.
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