Вычислите массу (в кг) аммиака, который получается при взаимодействии азота и 67,2 м3 водорода
Химия
Вычислите массу (в кг) аммиака, который получается при взаимодействии азота и 67,2 м3 водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2=2NH3 V(H2)=67,2/22,4=3МОЛЬ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА АММИАКА В 2 РАЗА БОЛЬШЕ,ЗНАЧИТ 6 МОЛЬ m(NH3)=M* v=17*6=102 M(NH3)=14+3=17 ОТВЕТ 102
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