Разложить на множетели квадратный трёхчлен: 1)х²+17х-18 2)5х²-13х-6 Умоляю очень надо решите пожлуйста!!

Алгебра

Разложить на множетели квадратный трёхчлен: 1)х²+17х-18 2)5х²-13х-6 Умоляю очень надо решите пожлуйста!!

Автор: Гость