Разложить на множетели квадратный трёхчлен: 1)х²+17х-18 2)5х²-13х-6 Умоляю очень надо решите пожлуйста!!
Алгебра
Разложить на множетели квадратный трёхчлен: 1)х²+17х-18 2)5х²-13х-6 Умоляю очень надо решите пожлуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х²+17х-18= (х+18) (х-1) D=17²+ 4*18 =361 х= - 18 х = 1 2) 5х²-13х-6= ( 5х+2) (х-3) D = (-13)*(-13) + 4*5*6 = 289 х= - 0,4 х=3
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