После того как заполнили (3/8) бассейна, осталось заполнить еще 160 м.Каков объем бассейна?
Математика
После того как заполнили (3/8) бассейна, осталось заполнить еще 160 м.Каков объем бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1-3/8=5\8-осталось заполнить. 2. 160:5*8=256 м
Гость:
8/8-3/8=5/8 -------это часть бассейна,которую занимают 160м в кубе 160:5*8=256 м куб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в на...
Русский язык
Обратитесь к лирич. произведениям Пушкина Лермонтова Бунина. Нужно найти 7-8 бессоюзных сложных предложений,между частями которых стоит запятая и т...
Химия