После того как заполнили (3/8) бассейна, осталось заполнить еще 160 м.Каков объем бассейна?

Математика
После того как заполнили (3/8) бассейна, осталось заполнить еще 160 м.Каков объем бассейна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1-3/8=5\8-осталось заполнить. 2. 160:5*8=256 м
Гость:
8/8-3/8=5/8 -------это часть бассейна,которую занимают 160м в кубе 160:5*8=256 м куб
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