Как вы понимаете характеристику "достойный образ жизни"
География
Как вы понимаете характеристику "достойный образ жизни"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведёшь себя достоино, Твое поведение не вызывает смущения у окружающих. У тебя есть собственное мнение по отношению к алкоголю, курению... Естественно оно правильное
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