1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в наши дни на Земле. 4.Какое имя носит самый большой червь ? 5.Кто является самым кр...
Биология
1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в наши дни на Земле. 4.Какое имя носит самый большой червь ? 5.Кто является самым крупным обитателем суши ? 6.Какой хищный зверь на Земле самый крупный ? 7.Какая обезьяна самая большая ? 8.Назовите самое морозостойкое животное на Земле. 9.Самый быстрый бегун нашей планеты. 10.Какая собака самая тяжёлая ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ККуринное яйцо. 2. Микроб. 3. Голубой кит. 4.Линеус Лонгиссимус. 5. Африканский слон. 6. Зубатый кит Кашалот. 7. Горилла. 8. Полярная утка. 9. Усэйн Болт. 10. Сенбернар.
Гость:
1 Страусиное яйцо 2 Микроб 3 Кит 4 Линеус Лонгиссимус 5 Африканский слон 6 Кашалот 7 Горилла 8 полярная утка ( -110) 9 Усейн Болт 10 сербернар
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