1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в наши дни на Земле. 4.Какое имя носит самый большой червь ? 5.Кто является самым кр...

Биология

1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в наши дни на Земле. 4.Какое имя носит самый большой червь ? 5.Кто является самым крупным обитателем суши ? 6.Какой хищный зверь на Земле самый крупный ? 7.Какая обезьяна самая большая ? 8.Назовите самое морозостойкое животное на Земле. 9.Самый быстрый бегун нашей планеты. 10.Какая собака самая тяжёлая ?

Автор: Гость