Алфавит тарабарского языка состоит из 25 букв, из которых 10 - гласные, а остальные согласные. Сколько различных слов из двух различных букв можно составить из этого алфавита? Сколько двухбуквенных слов можно составить при усло...

Гость: Гость:

1) 25-10=15 согласных 2) Сколько двухбуквенных слов можно составить при условии, что одна из букв должна быть гласной, а другая - согласной? 15*10=150 3) Сколько различных слов из двух различных букв можно составить из этого алфавита? наверно. 150( с одной гласной)+100( только с гласными)+625 ( только с согласными)=875 слов...... я конечно не уверенна но предполагаю что решается именно так