Алфавит тарабарского языка состоит из 25 букв, из которых 10 - гласные, а остальные согласные. Сколько различных слов из двух различных букв можно составить из этого алфавита? Сколько двухбуквенных слов можно составить при усло...
Математика
Алфавит тарабарского языка состоит из 25 букв, из которых 10 - гласные, а остальные согласные. Сколько различных слов из двух различных букв можно составить из этого алфавита? Сколько двухбуквенных слов можно составить при условии, что одна из букв должна быть гласной, а другая - согласной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-10=15 согласных 2) Сколько двухбуквенных слов можно составить при условии, что одна из букв должна быть гласной, а другая - согласной? 15*10=150 3) Сколько различных слов из двух различных букв можно составить из этого алфавита? наверно. 150( с одной гласной)+100( только с гласными)+625 ( только с согласными)=875 слов...... я конечно не уверенна но предполагаю что решается именно так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
1.Назовите размер самой крупной клетки живого организма. 2.Назовите организм минимальных размеров. 3.Назовите самое крупное животное,обитающее в на...
Русский язык
Обратитесь к лирич. произведениям Пушкина Лермонтова Бунина. Нужно найти 7-8 бессоюзных сложных предложений,между частями которых стоит запятая и т...