вычислить объём воздуха, необходимого для сгорания 50 литров ацетилена.
Химия
вычислить объём воздуха, необходимого для сгорания 50 литров ацетилена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: 2C2H2 + 5O2 ==> 4CO2 + 2H2O необходимо 125 л. кислорода (О2) для сгорания 50 литров ацетилена содержание О2 в воздухе = 21% вычислим объем воздуха: 125/0,21 = 595,24 л
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