Вокруг удава Каа сомкнулось два кольца обезьян. Все 159 бандерлогов боялись даже шевельнуться под его взглядом. Во втором кольце стояло в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Сколько обезьян стояло в каждом кольце? Из обезьян, ...
Математика
Вокруг удава Каа сомкнулось два кольца обезьян. Все 159 бандерлогов боялись даже шевельнуться под его взглядом. Во втором кольце стояло в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Сколько обезьян стояло в каждом кольце? Из обезьян, стоящих во втором кольце, можно образовать два первых кольца, так как во втором кольце в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Следовательно, все 159 обезьян могли бы образовать 3 таких же кольца, как первое кольцо. Продолжи рассуждение сам...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из этого следует 159/3=53 обезьяны, значит 53 обезяны стоят в первом ряду, а так как во втором кольце обезьян в 2 раза больше, то 53*2=106 обезьян стоит во втором ряду
Гость:
1)159/3=53 (обезяны)-стоят в 1 ряду 2)53*2=106(обезяны)-стоят во 2-ом ряду 3)...
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