Вокруг удава Каа сомкнулось два кольца обезьян. Все 159 бандерлогов боялись даже шевельнуться под его взглядом. Во втором кольце стояло в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Сколько обезьян стояло в каждом кольце? Из обезьян, ...

Математика

Вокруг удава Каа сомкнулось два кольца обезьян. Все 159 бандерлогов боялись даже шевельнуться под его взглядом. Во втором кольце стояло в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Сколько обезьян стояло в каждом кольце? Из обезьян, стоящих во втором кольце, можно образовать два первых кольца, так как во втором кольце в 2 раза больше обезьян, чем в первом. Следовательно, все 159 обезьян могли бы образовать 3 таких же кольца, как первое кольцо. Продолжи рассуждение сам...

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