Сколько встреч было у Ионы с людьми, Почему он стал рассказывать о своём горе?

Литература
Сколько встреч было у Ионы с людьми, Почему он стал рассказывать о своём горе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у Ионы было всего 4 встречи
Гость:
4 встречи, если память не изменяет мне
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