Помогите пожалуйста написать сказку про воду по природоведению.

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ЖИЛА-БЫЛА РЕКА (экологическая сказка) Жила-была река. Сначала она была маленьким, веселым ручейком, который прятался среди высоких, стройных елей и белоствольных берез. И все говорили: какая чистая, какая вкусная вода в этом ручье! Затем ручей превратился в настоящую речку. Вода в ней текла уже не так быстро, но все еще была прозрачной и чистой. Река очень любила путешествовать. Однажды она очутилась в городе. Здесь не росли ели и березы, зато стояли огромные дома, в которых жили люди. Много людей. Они обрадовались Реке и попросили ее остаться в городе. Река согласилась, и ее заковали в каменные берега. По ней стали ходить пароходы и лодки, на берегах загорали люди. Река поила весь город. Шли годы, люди привыкли к Реке, но уже ни о чем ее не просили, а делали все, что им вздумается. Однажды на ее берегах построили огромный завод, из труб которого в Реку потекли грязные потоки. Потемнела Река от печали, стала грязной и мутной. Никто уже не говорил: «Какая чистая, красивая речка!» Никто не гулял на ее берегах. В Реку бросали разные ненужные вещи: банки, бревна, в ней мыли машины, стирали белье. И никто из горожан не подумал, что Река — тоже живая. А она очень переживала. «Почему люди так плохо относятся ко мне? Ведь я их поила, крутила турбины электростанций, давала свет, защищала в жаркие дни от зноя», — думала она. Люди все больше загрязняли Реку, а она все терпела, ждала, когда они наконец опомнятся. Однажды по Реке проплыл большой танкер, из которого в воду вылилось много нефти. Покрылась Река черной пленкой, стали ее жители — растения, животные — задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. «Нет, — думает, — не могу больше оставаться с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой рекой». Позвала она на помощь своих жителей: «Я всегда была для вас родным домом, а теперь пришла беда, ваш дом люди разрушили, а я заболела. Помогите мне выздороветь, и мы уйдем отсюда в другие края, подальше от неблагодарных людей». Собрались речные жители: и растения, и рыбы, и улитки, и звери, — очистили свой дом от грязи, вылечили Речку. И побежала она в край своего детства. Туда, где росли ели и березы, где человек — редкий гость. А жители города на следующий день с удивлением обнаружили, что остались одни, без Реки. Не стало в домах света, остановились заводы, исчезла вода из кранов. Нечем умыться, нечем напиться, не из чего суп сварить. Остановилась жизнь в городе. Стали его жители настолько грязными, что перестали узнавать друг друга. Впрочем, это было и неважно: все равно по вечерам не было света. И вот однажды наступил день, когда горожане съели все свои запасы еды. Тогда самый старый и мудрый Горожанин сказал: «Дорогие сограждане! Я знаю, почему от нас ушла Речка. Когда я был совсем маленьким, я купался в ее чистой воде. Она всегда была нам другом и помощником, а мы не ценили этого и относились к ней, как к врагу. Мы несправедливо обидели Речку и должны попросить у нее прощения. Я предлагаю отправиться в дальние страны на поклон к нашей кормилице. Мы должны извиниться перед ней и пообещать свою дружбу. Может, тогда она вернется». Отправились самые сильные и выносливые горожане искать Реку. Долго искали, а когда нашли, то не сразу узнали: ведь она стала чистой и прозрачной. Попросили люди Реку поскорее вернуться в город, рассказали, как им плохо без нее, пообещали свою заботу. Река была доброй и не помнила зла. К тому же она стала скучать без людей, к которым за долгие годы жизни в городе привыкла. Вернулась Река в город помогать его жителям. А люди убрали весь мусор, очистили стоки завода и даже выделили специальных ученых — следить за здоровьем и самочувствием Реки. С тех пор в этом городе люди и Река живут дружно. А недавно Реку сделали почетным гражданином города, а День ее возвращения отмечают как самый главный праздник.