В равнобедренную трапецию с боковой стороной, равной 10 м, вписана окружность радиуса 3 м. Найдите площадь трапеции.

Геометрия
В равнобедренную трапецию с боковой стороной, равной 10 м, вписана окружность радиуса 3 м. Найдите площадь трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая распространенная формула для вычисления площади трапеции - S = (a+b)h/2. Для случая равнобедренной трапеции она явным образом не поменяется. Можно лишь отметить, что у равнобедренной трапеции углы при любом из оснований будут равны (DAB = CDA = x). Так как ее боковые стороны тоже равны (AB = CD = с), то и высоту h можно посчитать по формуле h = с*sin(x). Тогда S = (a+b)*с*sin(x)/2.  Аналогично, площадь трапеции можно записать через среднюю сторону трапеции: S = mh. h = диаметру окружности, т. е 6 итак площадь = 6*10=60   
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