цезий освещают желтым монохроматическим светом с длиной волны 0, 589*10 в минус 6 степени м. Работа выхода электрона 1,7 * 10 в минус 19 степени Дж. Определите кинетическую энергию вылетающих из цезия фотоэлектронов.

Физика

цезий освещают желтым монохроматическим светом с длиной волны 0, 589*10 в минус 6 степени м. Работа выхода электрона 1,7 * 10 в минус 19 степени Дж. Определите кинетическую энергию вылетающих из цезия фотоэлектронов.

Автор: Гость