цезий освещают желтым монохроматическим светом с длиной волны 0, 589*10 в минус 6 степени м. Работа выхода электрона 1,7 * 10 в минус 19 степени Дж. Определите кинетическую энергию вылетающих из цезия фотоэлектронов.
Физика
цезий освещают желтым монохроматическим светом с длиной волны 0, 589*10 в минус 6 степени м. Работа выхода электрона 1,7 * 10 в минус 19 степени Дж. Определите кинетическую энергию вылетающих из цезия фотоэлектронов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение эйнштейна hc/λ=Aвых+Eкин Eкин=hc/λ-Aвых=6.626*10^-34*3*10^8/ 0, 589*10^-6 -1,7 * 10^-19= =3,37* 10^-19-1,7 * 10^-19=1.67* 10^-19 Дж
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