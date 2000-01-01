Университет в течение двух лет увеличивал прием количества студентов на один и тот же процент.На сколько процентов увеличивался прием студентов ежегодно если количество поступивших возросло с 2000 человек до 2880?

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Университет в течение двух лет увеличивал прием количества студентов на один и тот же процент.На сколько процентов увеличивался прием студентов ежегодно если количество поступивших возросло с 2000 человек до 2880?

Автор: Гость