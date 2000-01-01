Университет в течение двух лет увеличивал прием количества студентов на один и тот же процент.На сколько процентов увеличивался прием студентов ежегодно если количество поступивших возросло с 2000 человек до 2880?

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Университет в течение двух лет увеличивал прием количества студентов на один и тот же процент.На сколько процентов увеличивался прием студентов ежегодно если количество поступивших возросло с 2000 человек до 2880?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N*(1+x) прием после первого года x-доля единиц N(1+x)(1+x) (1+x)^=2880/2000=1,44 1+x=1,2 x=0,2 ответ прием увеличивался на 20 процентов
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