осуществите превращения Cu(OH)₂ → CuO→CuCl→Cu(OH)₂
Химия
осуществите превращения Cu(OH)₂ → CuO→CuCl→Cu(OH)₂
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сu(OH)2=CuO+H2O CuO+2HCL=CuCL2+H2O CuCL2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCL
Гость:
Cu(OH)2= CuO+H20 (при нагревании) СuO + 2HCL=CuCl2 + H2O CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2+2NaCl
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