что такое малый бизнес?приведи примеры предприятий малого бизнеса
География
что такое малый бизнес?приведи примеры предприятий малого бизнеса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
“малый бизнес” - это предпринимательская деятельность в относительно небольших масштабах. Более широкое определение этому понятию можно дать так: система экономически обособленных малых и средних предприятий, ориентированных на рынок, формирующих структуру и объем производства под воздействием покупательского спроса на товары и услуги, административно не зависимых от государственных и иных учреждений
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