задача : в треугольнике ABC AD - биссектриса, угол C 30 градусов , угол BAD равен 22 градуса.найти угол ADB.

Геометрия
задача : в треугольнике ABC AD - биссектриса, угол C 30 градусов , угол BAD равен 22 градуса.найти угол ADB.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. АD биссектриса, то угол ВАD=углу DАС=22 градуса. Тогда угол ВАС равен 44 градуса. Найдём угол АВС. Сумма углов в треугольнике равна 180 градусов, тогда угол АВС= 180-угол С-угол ВАС=180-44-30= 106; Угол АDВ=180-угол ВАD- уголАВС = 180-22-106= 52градуса. 
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