В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?

Математика
В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60 * (60 * 2)) / 100 = 72 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
840 разделить на произведение чисел 2 и 7
Ответить
Английский язык
I (to do) my homework просклонять с неправельными глаголами
Ответить
Геометрия
задача : в треугольнике ABC AD - биссектриса, угол C 30 градусов , угол BAD равен 22 градуса.найти угол ADB.
Ответить
Обществознание
Описать Религиозные восстания при петре 1! 1. причины и повод выступления 2. состав участников 3.основные события 4.причины поражения
Ответить
Английский язык
Помогите перевести текст с русского на английский? :))   В разных странах много суеверий, но я хочу сказать о русском народе и о дорожных приметах....
Ответить