В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?

Математика

В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?

Автор: Гость