В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?
Математика
В ванной комнате нужно положить плитку на стену прямоугольной формы.Высота этой стены 60см,а длина в 2 раза больше.Сколько квадратных плиток,площадь которой 1 квадратный дм потребуется для этого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60 * (60 * 2)) / 100 = 72 шт.
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