840 разделить на произведение чисел 2 и 7
Математика
840 разделить на произведение чисел 2 и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840/(7*2)=840/14=60 (легко)
Гость:
2*7=14 840:14=60-вот так просто!!!
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