Произвести морфологический разбор глагола(пришли)

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Произвести морфологический разбор глагола(пришли)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришли-глагол. 1.(Что сделали?)-Пришли. 2.Н.ф.-приходить.-Пр. время,совершенный вид,мн.число,падеж по контексту. 3.Синтаксическая роль.  
Гость:
пришли   Глагол; обозначает действие; отвечает на вопрос что сделали? Н. ф. – прийти. Морфологические признаки: А) Постоянные морфологические признаки:     1) совершенный вид;     2) невозвратный;     3) переходный?-Глагол является переходным, если он сочетается с существительным в ВИНИТЕЛЬНОМ падеже без предлога!      4) II спряжение. Б) Непостоянные морфологические признаки. Употреблён в форме:     1) изъявительного наклонения;     2) прошедшего времени;      3) множественного числа;      4) 3-го лица. В предложении является …
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