Произвести морфологический разбор глагола(пришли)

Гость: Гость:

пришли Глагол; обозначает действие; отвечает на вопрос что сделали? Н. ф. – прийти. Морфологические признаки: А) Постоянные морфологические признаки: 1) совершенный вид; 2) невозвратный; 3) переходный?-Глагол является переходным, если он сочетается с существительным в ВИНИТЕЛЬНОМ падеже без предлога! 4) II спряжение. Б) Непостоянные морфологические признаки. Употреблён в форме: 1) изъявительного наклонения; 2) прошедшего времени; 3) множественного числа; 4) 3-го лица. В предложении является …