Костя,Витя и Коля решили расчистить площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки.Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20м каждый,если длина площадки 18м,а ширина составляет 1/6 часть длины?

Математика

Костя,Витя и Коля решили расчистить площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки.Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20м каждый,если длина площадки 18м,а ширина составляет 1/6 часть длины?

Автор: Гость