Костя,Витя и Коля решили расчистить площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки.Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20м каждый,если длина площадки 18м,а ширина составляет 1/6 часть длины?

Математика
Костя,Витя и Коля решили расчистить площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки.Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20м каждый,если длина площадки 18м,а ширина составляет 1/6 часть длины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*1/6=18:6=3 м ширина площадки (18+3)*2=21*2=42 м 1 ряд веревки 42*3=126 м всего веревки надо 126:20=6,3 мотка веревки надо. или  (18+18/6)*2*3:20=6,3  
Гость:
1) 18:6*1=3(М)-ширина. 2)18*3=54(м2)-площадь плошадки для тенниса. 3) (18+3)*2=42(м)-периметр. 4)42*3=126(м)-надо взять верёвки. 5)126:20=6,3(м)-надо взять. Ответ:6,3 метра надо взять или 7 мотков и 30 см останется.
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