Периметр Квадрата равен 22 корня из 3. Найдите радиус описанной около него окружности. Спасибо.
Геометрия
Периметр Квадрата равен 22 корня из 3. Найдите радиус описанной около него окружности. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности - половина диагонали квадрата R=½d диагональ квадрата - это гипотенуза прямоугольного равнобедренного тр-ка со сторонами = P/4 = 22√3/4= 11√3/2 d²=а²+в² (т.к. a=b) c²=2a² d=a√2 = 11√3*√2/2 = 11√6/2 R=11√6/4 Ответ: [latex]R=\frac{11\sqrt{6}}{4}[/latex]
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