Периметр Квадрата равен 22 корня из 3. Найдите радиус описанной около него окружности. Спасибо.

Геометрия
Периметр Квадрата равен 22 корня из 3. Найдите радиус описанной около него окружности. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности - половина диагонали квадрата R=½d диагональ квадрата - это гипотенуза прямоугольного равнобедренного тр-ка со сторонами = P/4 = 22√3/4= 11√3/2 d²=а²+в² (т.к. a=b) c²=2a² d=a√2 = 11√3*√2/2 = 11√6/2  R=11√6/4    Ответ:  [latex]R=\frac{11\sqrt{6}}{4}[/latex]  
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