Масса четырёх железных брусков 160кг,причём второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?

Математика

Масса четырёх железных брусков 160кг,причём второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?

Автор: Гость