Масса четырёх железных брусков 160кг,причём второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?
Математика
Масса четырёх железных брусков 160кг,причём второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а+б+с+д=160 б=3а с=3б=9а д=3с=27а а+3а+9а+27а=160 40а=160 а=4 б=3а=3*4=12 с=3б=3*12=36 д=3с=3*36=108 проверка: 4+12+36+108=160 ответ: 4, 12, 36 и 108
Гость:
Пусть х кг - масса 1 бруска, тогда 3х кг - масса 2 бруска, 9х кг - 3 бруска, 27х кг - 4 бруска. х+3х+9х+27х=160 40х=160 х=4 (кг) масса 1 бруска 4кг, 12кг, 36кг, 108 кг.
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