В Доме моды проходила распродажа шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причём шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке?
Математика
В Доме моды проходила распродажа шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причём шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть X - это платков тогда 5X - это шкафов X+5X = 138 6X = 138 X= 138/6 X = 23 - платков 5X = 23*5 = 115 - шкафов
Гость:
х+5х=138 6х=138 х=138:6 х=23 23-------платков 23*5=115------шарфов Ответ:на выставке было представлено 23 платков и 115 шарфов.
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