В Доме моды проходила распродажа шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причём шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке?

Математика

В Доме моды проходила распродажа шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причём шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке?

Автор: Гость