(2^2n * 6^n) / (2^2 * 24^n)

Алгебра
(2^2n * 6^n) / (2^2 * 24^n)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2^2n * 6^n) / (2^2 * 24^n)=(4^n * 6^n) / (4 * 24^n)= =(24^n) / (4 * 24^n)=1/4=0.25
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