В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, сторона Ас равна 8, высота СН равна 6.Найти синус угла АСВ

Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, сторона Ас равна 8, высота СН равна 6.Найти синус угла АСВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)sinACB= BH/BC 2)HC=1/2AC = 4 3) По т Пифагора из треугольника BHC       4^2+6^2=x^2       16+36=x^2       x^2=52       x= sqrt(52) 4)sinACB= 6/sqrt(52)      
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