Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. Как это сделать?
Физика
Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. Как это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделать это легко. Для определения площади нужно знать длину и ширину комнаты, их мы и найдем. С помощью проволоки отмерим сначала длину комнаты. Затем составим электрическую цепь из батарейки, проволоки, амперметра и вольтметра: мы найдем: силу тока, напряжение. С помощью них мы можем узнать сопротивление проволоки R: R=U/I (U - напряжение, вольт, I - сила тока, ампер). В свою очередь, сопротивление рассчитывается так: R=p*l/S (p - удельное сопротивление (для меди - 0,017 Ом*мм^2/м), l - длина проводника, м, S - известная площадь сечения, мм), поэтому, мы легко сможем найти длину проволоки, а значит и комнаты: l=R*S/p. Дальше найдем таким же образом ширину комнаты, и, перемножив длину на ширину, получим площадь комнаты.
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