Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция- ................. Сюда дописа...
Математика
Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция- ................. Сюда дописать цифры по каждой цифрой.там где цифры подчеркнуты там одно целое число минус 1 дробь 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=7х+4 немного не понял Ваше условие значения аргумента и функции расположу попарно (-3;-17) (-2;-10) (-1;-3) (0;4) (0,5;7,5) (1;11) (2;18)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. Как...
Геометрия
Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, сторона Ас равна 8, высота СН равна 6.Найти синус угла АСВ