Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент-  -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция-  ................. Сюда дописа...

Математика
Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент-  -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция-  ................. Сюда дописать цифры по каждой цифрой.там где цифры подчеркнуты там одно целое число минус 1 дробь 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=7х+4 немного не понял Ваше условие значения аргумента и функции расположу попарно (-3;-17) (-2;-10) (-1;-3) (0;4) (0,5;7,5) (1;11) (2;18)
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