Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция- ................. Сюда дописа...

Математика

Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-1. 0,5;-3,0;1,2 .....................7 У-функция- ................. Сюда дописать цифры по каждой цифрой.там где цифры подчеркнуты там одно целое число минус 1 дробь 7

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