от какого тока веществ берут березовый сок
Биология
от какого тока веществ берут березовый сок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от сходящего тока. это луб, а в соке сахара. вверх идёт раствор минеральных солей, находящийся в древесине. лишняя влага испаряется листьями
Гость:
Конечно же от сходящего, который находится в лубе. Ведь в нем содержатся сахара, которые получены в ходе фотосинтеза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-...
Физика
Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. Как...
Геометрия
Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.