от какого тока веществ берут березовый сок

Биология
от какого тока веществ берут березовый сок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от сходящего тока. это луб, а в соке сахара. вверх идёт раствор минеральных солей, находящийся в древесине. лишняя влага испаряется листьями 
Гость:
Конечно же от сходящего, который находится в лубе. Ведь в нем содержатся сахара, которые получены в ходе фотосинтеза.
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