На основании АС равнобедренного треугольника отмечены точки М и К так, что угол АВМ= углу СВК. Докажите, что треугольник АВМ= треугольнику СВК.
Геометрия
На основании АС равнобедренного треугольника отмечены точки М и К так, что угол АВМ= углу СВК. Докажите, что треугольник АВМ= треугольнику СВК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольники АВМ и СВК равни между собой так как по условию угол АСМ = СКМ и угол ВАМ будет равен углу ВСК потомучто они находяуся у основаня равнобедренного треугольника. следовательно третий угол треугольников также будут равны. если мы из площади АВС вычтем треугольники АВМ и СКМ мы получим оставшуюся площадь ВМК. предположим что треугольники ВАМ = СВК равны X ,а ВМК = Y то получаем что треугольник АВК = АВМ + ВМК = X+Y BCM = BCK + BMK = X+Y Вывод X+Y= X+Y
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На заводе 4 рабочих выполнили задание за 9 дней. 1)за сколько дней выполняется это задание 3 рабочих? 2)Сколько рабочих нужно,чтобы это задание был...
Математика
Функция задана формулой у=7х+4.По данным значениям аргумента найдите соотвествующие значения функции и заполните таблицу. Таблица Х-аргумент- -2,-...