На основании АС равнобедренного треугольника отмечены точки М и К так, что угол АВМ= углу СВК. Докажите, что треугольник АВМ= треугольнику СВК.

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треугольники АВМ и СВК равни между собой так как по условию угол АСМ = СКМ и угол ВАМ будет равен углу ВСК потомучто они находяуся у основаня равнобедренного треугольника. следовательно третий угол треугольников также будут равны. если мы из площади АВС вычтем треугольники АВМ и СКМ мы получим оставшуюся площадь ВМК. предположим что треугольники ВАМ = СВК равны X ,а ВМК = Y то получаем что треугольник АВК = АВМ + ВМК = X+Y BCM = BCK + BMK = X+Y Вывод X+Y= X+Y