диагональ параллелограмма,равная 13см, перпендикулярна к стороне параллелограмма,равной 12см.найдите площадь параллелограма.

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диагональ перпендикулярна стороне, значит она является высотой провдеенной к єтой стороне площадь паралелограмма равна произвдению его стороны на высоту, проведенной к этой стороне S=ah(a) a=12 h(a) S=12*13=156 кв.см