При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.
Геометрия
При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
построй точки Х Х' Y соедини точки Х Х' -отрезком--найди середину--это центр симметрии О проведи от Y через О отрезок Y Y' точка Y' -симметричная Y
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