При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.

Геометрия
При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
построй точки Х   Х'   Y соедини точки  Х   Х' -отрезком--найди середину--это центр симметрии  О проведи от Y через  О отрезок Y  Y'   точка Y'  -симметричная Y
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