При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.

Геометрия

При симметрии относительно некоторой точки точка X переходит в точку X'. постройте точку, в которую при этой симметрии переходит точка Y.

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