1. Общая характеристика органических соединений. 2. Нервная ткань. Строение и функции переферической нервной системы. 3. Основные характеристики биоценоза. 4. Пути сохранения биоразнообразных и генофонда биосферы.

Гость: Гость:

Хоть я не поняла что сделать: ответ на пункт 2: Переферическая НС - нервные узлы,волокна. нервная ткань состоит из клеток с отростками(длинный аксон, короткий - дендрит) Способна возбуждаться, передавать возбуждение. функции: обеспечение согласованной деятельности систем органов, обесп. связь организма с внешней средой, адаптация(приспособление) метаболизма к изменяющимся условиям среды. строение: состоит из нервных клеток - нейронов(сост из отростков(описанно выше) внутри содержит ядро)