футболка стоила 400р. После повышения цены она стала стоить 440р На сколько процентов была повышена цена футболкии?

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футболка стоила 400р. После повышения цены она стала стоить 440р На сколько процентов была повышена цена футболкии?

Автор: Гость