футболка стоила 400р. После повышения цены она стала стоить 440р На сколько процентов была повышена цена футболкии?
Алгебра
футболка стоила 400р. После повышения цены она стала стоить 440р На сколько процентов была повышена цена футболкии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 440-400=40(руб.)-на столько рублей повысили цену футболки 2) Составим пропорцию 400 руб.-100% 40 руб.-х% Найдём х. х=40·100:400=10 Значит, цену повысили на 10% Ответ: 10%.
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